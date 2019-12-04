Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Крыльев Советов" Сергея Рыжикова, заявил, что 39-летний футболист не намерен завершать карьеру, несмотря на истекающий в конце сезона контракт с самарцами.
"У Сергея летом заканчивается контракт, но мы пока не вели диалог о продлении с клубом. Завершать карьеру он точно не собирается", — сказал Сафонов в беседе с Sport24.
Ранее Рыжиков выступал за "Салют-Энергия", "Сатурн", "Анжи", "Локомотив", "Томь" и "Рубин", в составе которого стал двукратным чемпионом России. В сезоне-2019/20 вратарь провел 18 матчей (6 — на ноль), в которых пропустил 22 гола.
Агент Рыжикова: Сергей точно не собирается завершать карьеру
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