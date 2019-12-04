Согласно информации источника, россонери было предложено подписать 24-летнего хавбека "железнодорожников", однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли "Ювентус" и "Лацио".
"Чемпионат.сом"
"Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука
"Милан" отказался от приобретения полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Фото: "Чемпионат"
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