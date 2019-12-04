» » "Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука

"Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука

"Милан" отказался от приобретения полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Фото: "Чемпионат"
Согласно информации источника, россонери было предложено подписать 24-летнего хавбека "железнодорожников", однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли "Ювентус" и "Лацио".

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Милан Серия А Миранчук Ал. Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 14 37
...
9 Парма 14 18
10 Торино 14 17
11 Милан 14 17
12 Болонья 14 16
13 Фиорентина 14 16
...
20 Брешиа 13 7
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 18 42
2 Локомотив 18 34
3 Краснодар 18 34
4 ЦСКА 18 33
5 Ростов 18 31
6 Динамо 18 24
...
16 Сочи 17 14
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Моуринью сохранил преемнику работу. Жозе снова проиграл на «Олд Траффорд»
Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матчах "Локомотива"
"Ливерпуль" со счетом 5:2 разгромил "Эвертон" 1
"ПСЖ" нанес поражение "Нанту"
Коломейцев: разрыв восемь очков до "Зенита" реально сократить
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом"
"Челси" дома обыграл "Астон Виллу"
ЦСКА интересуется полузащитником "Спортинга" Венделом. Лиссабонцы оценивают игрока в 20 млн евро 1
Слуцкий ведет переговоры с греческим клубом
Крал: почему нет татуировок? Если папа увидит, то сломает мне ногу 1
Шюррле: признаюсь, что стал есть в России немного больше мяса
"Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука 8
"Монако" одержал победу над "Тулузой"
"Сент-Этьен" разгромил "Ниццу"
Сборная России попала в корзину сеяных дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21
Друг Слуцкого: две неудачи Леонида связаны с одними и теми же обстоятельствами
Игонин: Тедеско - молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, и все будет нормально 4
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм": стартовые составы 1
Пике признан лучшим футболистом года в Каталонии
Гендиректор "Уфы" рассказал, где Евсеев будет проходить лечение после травмы
Рейнгольд - о наказании фаната за оскорбления Дзюбы: это беспредельщики 18
Алиссон - о призе Яшина: Месси мне сильно помог
Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности
Джикия - о знакомстве с Буффоном: он меня так встретил, будто мы с ним вместе где-то играли 1
VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Венгер: Юнгберг предан "Арсеналу" и готов сделать все ради успеха клуба
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
Алаба впервые стал отцом
"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд
Зидан обсудил с руководством "Реала" покупку Погба
Все новости