Смертину грозит 15 суток ареста. Он уехал с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП, сообщает телеграм-канал Baza.

Фото: Александр Мысякин, Sport24

18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Алексей не стал дожидаться хозяина авто, отправив ему сообщение на телефон и пообещав все компенсировать. Однако из-за скрытых повреждений и того факта, что автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, автосервис запросил за ремонт 300000 рублей.



Видео с аварией будут изучать в ГИБДД. За оставление места ДТП Смертина могут арестовать на 15 суток или лишить прав на 18 месяцев.