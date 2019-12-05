"Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файеры на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги", — написал Фундукян.
Матч "Краснодар" — ЦСКА состоится 7 декабря и начнется в 15:30 мск.
ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять бесплатные билеты на выездной матч
ЦСКА в официальном письме попросил "Краснодар" не предоставлять бесплатные билеты в гостевой сектор на матч 19-го тура РПЛ. Об этом в твиттере сообщил коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян.
Фото: "Чемпионат"
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