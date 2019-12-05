Бериша продлит контракт с "Ахматом" на 3 года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Бернардом Беришей на три года. Нынешнее соглашение хавбека заканчивается летом 2020 года.

Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru