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Бериша продлит контракт с "Ахматом" на 3 года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Бернардом Беришей на три года. Нынешнее соглашение хавбека заканчивается летом 2020 года.
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
"В ближайшее время контракт с Беришей будет продлен. Договорились подписать новое соглашение на три года", — сказал Айдамиров в беседе с Sport24.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник из Косово провел 15 матчей в чемпионате России, забив в них два мяча.


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Теги: Бериша Ахмат
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