В ближайшие дни представители "Локомотива" проведут встречу с агентами игрока, чтобы выяснить планы самого португальца — хочет ли он оставаться в России или нет.
"Локо" может выкупить Мариу за 18 млн евро и готов это сделать, но для начала клуб собирается переговорить с представителями футболиста.
26-летний Мариу провел 12 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах в текущем сезоне, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. На данный момент футболист травмирован.
"Локомотив" хочет выкупить у "Интера" Жоау Мариу
"Локомотив" намерен выкупить у "Интера" права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.
Фото: sportbox
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