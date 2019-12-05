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"Локомотив" хочет выкупить у "Интера" Жоау Мариу

"Локомотив" намерен выкупить у "Интера" права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.
Фото: sportbox
В ближайшие дни представители "Локомотива" проведут встречу с агентами игрока, чтобы выяснить планы самого португальца — хочет ли он оставаться в России или нет.

"Локо" может выкупить Мариу за 18 млн евро и готов это сделать, но для начала клуб собирается переговорить с представителями футболиста.

26-летний Мариу провел 12 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах в текущем сезоне, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. На данный момент футболист травмирован.


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Теги: Мариу Интер Серия А Локомотив
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