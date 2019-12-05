Мариуш Пекарски, агент полузащитника "Локомотива" Мацея Рыбуса, рассказал о будущем 30-летнего футболиста в московском клубе.
"Пока не разговаривали с "Локомотивом" о продлении контракта, еще есть время. Мацею нравится в команде, он второй год выступает в Лиге чемпионов, выиграл с "Локо" чемпионат России. Он тут счастлив. Время для разговоров о контракте еще много. Посмотрим, что будет дальше чуть позже", - цитирует Пекарски Sport24.ru.
Агент Рыбуса: пока не разговаривали с "Локомотивом" о продлении контракта
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