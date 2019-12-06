» » «Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал

«Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал

Известный болельщик «Зенита» развязал войну в интернете. В личных сообщениях он рассказывает, что легко найдет оппонентов, и рекомендует не портить себе жизнь.


Игру между «Зенитом» и «Спартаком», точнее, всё, что её окружало, активно обсуждали в течение всей рабочей недели. Заводящему красно-белых впаяли запрет на посещение матчей сроком на полгода (суд подтвердил, что именно за Дзюбу), а внушительная часть московских фанатов, приехавших в Санкт-Петербург на прошлых выходных, оказалась возмущена методами работы местной полиции и массовыми задержаниями без веских причин.

Включился даже Центр МВД по борьбе с экстремизмом. За то, что Дзюбу назвали кривоногим на матче молодёжных составов, им было задержано шесть человек.

Фанаты ЦСКА и «Локо» поддержали «спартаковцев», даже питерские болельщики просили проверить условия содержание московских гостей. Когда тема уже начинала уходить на спад, известный болельщик «Зенита» генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью «СДЗД» взорвал информационное пространство:

- Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.


Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, #####! (блин)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов. Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи.

И никакой клетки не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса, - заявил Запашный.


О том, что Запашный болеет за Петербург, известно уже давно. Например, минувшей весной он комментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»:

- Люблю футбол, поклонник этого вида спорта. Слежу за игрой того же «Зенита», тем более находясь сейчас в Петербурге. Считаю, что «Зенит» – одна из величайших команд нашей страны, - говорил он тогда.

Болельщики красно-белых остались очень недовольны. Потому что одними активно интересуется центр борьбы с экстремизмом, а с другой стороны спокойно рассуждают в публичном пространстве о том, что болельщиков нужно «крошить».

В социальных сетях Запашный принял бой. И вывел уровень конфликта на совершенно запредельный уровень.


После этого Запашный дал развернутый комментарий «СЭ». Он объяснил, почему отреагировал именно в такой форме.

- Болельщики начинают угрожать жизни друг друга. Они начинают угрожать другим болельщикам. Они угрожают жизни футболистов. Обстановка накаляется. Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону было нельзя. Все это было бы сделано для того, чтобы нормальные, семейные люди имели возможность спокойно ходить на стадион.

Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой, футболистам в том числе. Тренерам. Не это ли экстремизм? – спрашивает Запашный.

Остается лишь несколько вопросов:

• В какой момент матча «Зенит» - «Спартак» болельщики начали бросаться креслами
• Действительно ли они скандировал нацисткие кричалки (потому что заряды в Сан-Марино ни в коем случае нельзя брать и приписывать тем людям, которые приехали в Петербург на матч РПЛ)
• И кому красно-белые угрожали расправой.

Потому что пока расправой угрожает только господин Запашный.

Фото: Александр Казаков / Новые округа, fanat1k, официальный сайт "Зенита", twitter.com/radioenot


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Теги: Зенит Спартак
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