«Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал

Известный болельщик «Зенита» развязал войну в интернете. В личных сообщениях он рассказывает, что легко найдет оппонентов, и рекомендует не портить себе жизнь.
Игру между «Зенитом» и «Спартаком», точнее, всё, что её окружало, активно обсуждали в течение всей рабочей недели. Заводящему красно-белых впаяли запрет на посещение матчей сроком на полгода (суд подтвердил, что именно за Дзюбу), а внушительная часть московских фанатов, приехавших в Санкт-Петербург на прошлых выходных, оказалась возмущена методами работы местной полиции и массовыми задержаниями без веских причин.
Включился даже Центр МВД по борьбе с экстремизмом. За то, что Дзюбу назвали кривоногим на матче молодёжных составов, им было задержано шесть человек.
Фанаты ЦСКА и «Локо» поддержали «спартаковцев», даже питерские болельщики просили проверить условия содержание московских гостей. Когда тема уже начинала уходить на спад, известный болельщик «Зенита» генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью «СДЗД» взорвал информационное пространство:
- Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.
Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, #####! (блин)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов. Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи.
И никакой клетки не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса, - заявил Запашный.
О том, что Запашный болеет за Петербург, известно уже давно. Например, минувшей весной он комментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»:
- Люблю футбол, поклонник этого вида спорта. Слежу за игрой того же «Зенита», тем более находясь сейчас в Петербурге. Считаю, что «Зенит» – одна из величайших команд нашей страны, - говорил он тогда.
Болельщики красно-белых остались очень недовольны. Потому что одними активно интересуется центр борьбы с экстремизмом, а с другой стороны спокойно рассуждают в публичном пространстве о том, что болельщиков нужно «крошить».
В социальных сетях Запашный принял бой. И вывел уровень конфликта на совершенно запредельный уровень.
После этого Запашный дал развернутый комментарий «СЭ». Он объяснил, почему отреагировал именно в такой форме.
- Болельщики начинают угрожать жизни друг друга. Они начинают угрожать другим болельщикам. Они угрожают жизни футболистов. Обстановка накаляется. Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону было нельзя. Все это было бы сделано для того, чтобы нормальные, семейные люди имели возможность спокойно ходить на стадион.
Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой, футболистам в том числе. Тренерам. Не это ли экстремизм? – спрашивает Запашный.
Остается лишь несколько вопросов:
• В какой момент матча «Зенит» - «Спартак» болельщики начали бросаться креслами
• Действительно ли они скандировал нацисткие кричалки (потому что заряды в Сан-Марино ни в коем случае нельзя брать и приписывать тем людям, которые приехали в Петербург на матч РПЛ)
• И кому красно-белые угрожали расправой.
Потому что пока расправой угрожает только господин Запашный.
Фото: Александр Казаков / Новые округа, fanat1k, официальный сайт "Зенита", twitter.com/radioenot
«Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»