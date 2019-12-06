Болельщик "Зенита" Григорий Трудов, более известный как Гриша Кепыч, рассказал о зарождении конфликта с фанатами "Динамо".
"Вражда появилась из-за того, что во второй половине 90-х стало модно воевать на околофутбольном поприще. Противостояние Москва — Питер — это же круто. Война между "Динамо" и "Зенитом" — это было вопросом времени. В 1999-м, как раз вслед за войной с конями (союзниками "Динамо"), москвичи стали прощупывать Питер.
Весь 99 год был зарождением нового противостояния. Не помню столкновений на самом финале Кубка, а вот на матче чемпионата в Москве 27 июня ("Зенит" выиграл 1:0) на нас напала организованная группа околофутбольных динамиков прямо на территории стадиона. Для меня это стало началом конфликта.
Питерцы, может быть, и не хотели конфликта, но понимали, что такое время наступает: все будут воевать против Питера. Влияние моды прочувствовали с динамиками. А тем же надо было больше оппонентов своего уровня, чтобы расти. В принципе, как и "Зениту".
Конец осени укрепил вражду: на матче молодежных сборных России и Украины в Москве, в день нейтралитета, произошла небольшая перепалка: некоторые динамики захотели драться с нами. А дальше, 16 октября 1999-го — уже массовые беспорядки около "Спортивной" в Питере", - цитирует Трудова Sport24.
Фанат "Зенита": война между нами и болельщиками "Динамо" была вопросом времени
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»