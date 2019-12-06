Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура РПЛ.
— Важная победа, в том числе психологически, потому что хотели уйти на перерыв именно с победой, потому что потом 2-3 месяца думать о том, что было последнее поражение, не хотелось. Тем более перед последней важной игрой в Лиге чемпионов необходим был позитивный заряд.
— Почему немного разные два тайма получились?
— Ну, во-первых, "Динамо" нужно было отыгрываться, с нашей стороны были моменты, могли забивать еще. Закончили 3:0. В принципе, результат достойный.
— Константин Рауш сказал, что "Зенит" фактически можно считать чемпионом. Вы как думаете?
— Не сказал бы так однозначно, потому что впереди еще достаточно туров, соперники все серьезные, будут готовиться на сборах, нужно быть внимательными и сконцентрированными до конца.
Не заметил, что ушла часть болельщиков во втором тайме. Сергей Семак поблагодарил тех, кто ушел, и тех, кто остался.
— Какое вообще мнение по этому поводу?
— Мы должны уважать их мнение и их позицию. Они нас всегда поддерживают и всегда за нас.
Sport24
Ерохин: не говорил бы, что "Зенит" уже можно считать чемпионом
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