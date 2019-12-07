Фанаты "Локомотива" скандировали "Запашный — пес" в ответ на его громкое заявление о болельщиках

Кз перед уходом с сектора передали привет одному живодёру pic.twitter.com/pQAOQSAxDw— Ofnews (@okolofnews) December 6, 2019
Ранее народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Запашный заявил, что "ввел бы ОМОН и покрошил болельщиков", матерящихся на стадионе и выкрикивающих оскорбления в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. "Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали", — добавил артист.
На гостевой игре 19-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:4) фанаты "Локомотива" стали скандировать "Запашный пес", после чего покинули трибуны в знак протеста против массовых задержаний болельщиков в Петербурге.