Президент "Урала" Григорий Иванов поддержал главу ЦСКА Евгения Гинера, который подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
"Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идет в отставку. Зачем мучить себя и футбол? Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит.
Лучше бы Егоров взял и ушел в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь?", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Президент "Урала": у Егорова ничего не получается, пусть идет в отставку
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»