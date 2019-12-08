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Рыжиков: нужно отдохнуть, набраться сил и готовиться ко второй части сезона

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от "Урала" (2:3), передает корреспондент Rusfootball.info. Иван Долинин.

- Чего сегодня не хватило, чтобы "Урал" дожать и не пропустить три гола от него?

- Этого и не хватило. Три пропустили. Игра, наверное, равная была. Сыграли как сыграли. Нужно отдохнуть, набраться сил и с новыми силами ехать на сбор и готовиться к весенней части.

- Можете разобрать первый и третий голы?

- Это внутренняя кухня команды. Разберем ее с командой.

- Имеют место быть чьи-то личные ошибки?

- Футбол - командная игра. Все ошибаются. Кого-то винить не вижу смысла.

- "Урал" все три гола забил со стандартов.

- Значит, кто-то не доработал. Мы забили два, они три. Есть время отдохнуть, проанализировать ошибки и со свежей головой вернуться в осеннюю часть чемпионата.


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Теги: Рыжиков Крылья Советов Урал
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