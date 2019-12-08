Рыжиков: нужно отдохнуть, набраться сил и готовиться ко второй части сезона

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от "Урала" (2:3), передает корреспондентИван Долинин.- Этого и не хватило. Три пропустили. Игра, наверное, равная была. Сыграли как сыграли. Нужно отдохнуть, набраться сил и с новыми силами ехать на сбор и готовиться к весенней части.- Это внутренняя кухня команды. Разберем ее с командой.- Футбол - командная игра. Все ошибаются. Кого-то винить не вижу смысла.- Значит, кто-то не доработал. Мы забили два, они три. Есть время отдохнуть, проанализировать ошибки и со свежей головой вернуться в осеннюю часть чемпионата.