Бубнов: а нужно ли было "Спартаку" убирать Кононова?

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов".
"В первом мяче виноват не только допустивший ошибку Умяров, но и слишком рано ускорившийся Зобнин, который вышел на позиции крайнего защитника. Подключаться к атаке можно было только в том случае, если мяч находится под надежным контролем. В результате "Ростов" надавил, опорник ошибся, а Зобнин не успел вернуться. Во втором случае тот же Зобнин ситуативно должен был держать Ионова, а не помогать Джикии с Шомуродовым.
Третий гол стал следствием как отличной работы "Ростова" на "стандартах", так и несыгранности обороны "Спартака". Защитники проспали сразу двух игроков соперника. Четвертый гол. Зайнутдинов красиво исполнил, оформил дубль, но где была подстраховка опорной зоны?
Вероятно, "Спартаку" не следовало в такой ситуации пытаться мериться силами с "Ростовом" в игре на встречных курсах. Нужно было сыграть в более осторожный плотный футбол. Впрочем, это тоже не конек "Спартака".
"Спартаку" требуется усиление. В первую очередь нужно укрепить линию обороны, во вторую — креативный полузащитник, читающий игру, не помешал бы и еще один нападающий. Впрочем, выше шестого места "Спартак" не поднимется, потому Федун может не пойти на траты в зимнее окно. В таком случае Тедеско важно стабилизировать модель игры и состав, еще больше доверять молодым и рассматривать весеннюю часть сезона как мостик в будущее. Но в целом с нынешним составом "Спартак" ничуть не сильнее идущего впереди «Арсенала» и испытывает даже большие трудности, чем "Динамо".
С учетом того, как все сложилось в первые недели работы Тедеско, возникает законный вопрос: а нужно ли было убирать Кононова? Немецкому специалисту все еще требуется немало времени на адаптацию, изучение команды и чемпионата, а его бросили в бой по ходу сезона в проблемный незнакомый коллектив. Логичнее было бы дать Кононову возможность доработать хотя бы до зимы, раз уж вы изначально доверили ему работу", — цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: а нужно ли было "Спартаку" убирать Кононова?
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