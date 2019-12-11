Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил предложение от московского "Локомотива". Вероятнее всего, 26-летний футболист согласится на переход, сообщил в своем телеграм-канале казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
У Исламхана истек срок контракта с "Кайратом", за который он выступал с 2014 года.
Исламхан начинал карьеру в "Таразе". В 2013 году он заключил контракт с "Кубанью", но не провел за основную команду ни одного матча и сначала ушел в аренду в "Астану", а затем перебрался в "Кайрат".
В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 29 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач. В его активе 44 матча и 3 гола за сборную Казахстана.
Источник: "Локомотив" сделал предложение капитану сборной Казахстана Исламхану
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