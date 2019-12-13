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Юран: система осень-весна – бестолковщина, мы второй дивизион похерили

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал непопадание российских клубов в плей-офф еврокубковых соревнований в этом сезоне.

"Припомнить такого же провала, который сейчас произошёл – я не могу. Это печально, что тут ещё скажешь. Мы весной остались без еврокубков. Тут много факторов влияют на такое развитие ситуации, но главный – переход на систему чемпионата осень-весна. Мы ничего с ней не можем выиграть, даже в рамках группового этапа. Вспомните, на прошлой системе мы выиграли два еврокубка и суперкубок, а потом перешли на новую систему и что мы с неё имеем? Ничего. Также нужно отметить наш второй дивизион, который у нас в рамках новой системы вообще похерили. Откуда у нас будут появляться новые футболисты? Из-за всего этого в совокупности, наш футбол потихоньку идёт ко дну.

Я при всём уважении к нашим клубам, но на это печально смотреть. Это ещё хорошо, что сборная в отборе к Евро-2020 отлично себя проявила, а если бы и она не тащила, уходили бы всё ниже и ниже. Пока кардинальных изменений в российском футболе не будет – так и будем идти ко дну. У нас много разговаривают, но нужно делать, а начинать с регионов. Повторюсь, второй дивизион – умер, а первый дивизион – плюс-минус уровень второй лиги. Ну и, ещё раз о системе, на которую мы перешли – полная бестолковщина. Если бы мы в рамках той системы ничего не выигрывали, то я мог бы понять реформы. А мы уходим от этого в сторону того, чтобы вообще ничего не выигрывать

"Локомотив" — понятно, он играл с "Ювентусом" и "Атлетико" — лидеры европейского футбола, но стоит отметить, что "железнодорожники" более-менее достойно провели свою группу. А "Зенит"? При их бюджете и футболистах это группа смерти или что? Даже нет шансов зацепиться за Лигу Европы? Смешно. У "Краснодара" были проблемы, что ушли футболисты, но это не оправдание. ЦСКА – тоже имеют маленькие проблемы с финансированием, переживают не лучшие времена, но у них тоже была не группа какого-то супер-уровня", — сказал Юран в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Юран Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар
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