Пресс-служба ВЭБ дала комментарий по поводу конвертации в акции долга ЦСКА, который был получен футбольным клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. ВЭБ получит 75% акций московского клуба.
"Наблюдательный совет ВЭБ.РФ сегодня одобрил конвертацию долга ЦСКА перед ВЭБ.РФ в 75% акций АО "ПФК ЦСКА". Это временная мера, которая позволит клубу развиваться. В дальнейшем на горизонте 1-3 лет ВЭБ.РФ совместно с партнерами будет вести работу по привлечению нового стратегического инвестора", - цитирует пресс-службу ВЭБ Sport24.ru.
ВЭБ прокомментировал получение 75% акций ЦСКА
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