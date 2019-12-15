Также на футболиста претендуют "Наполи" и "Вильярреал".
Об интересе "Зенита" к Акунье сообщалось еще год назад. Тогда португальский клуб требовал за футболиста 20 млн евро, питерцы же предлагали 16 млн и еще 4 млн бонусами, в результате чего клубы не смогли прийти к соглашению.
В текущем сезоне Акунья провел 19 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
Sport24.ru
"Зенит" вернулся к кандидатуре Акуньи
"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Маркосом Акуньей, сообщает O Jogo.
Фото: the18.com
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