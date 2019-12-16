Как стало известно Sport24, Радик Ямлиханов покинет "Оренбург" и войдет в тренерский штаб Владимира Федотова в "Сочи".
51-летний специалист станет помощником Федотова, который был назначен главным тренером сочинского клуба 8-го декабря. Ямлиханов работал с Федотовым в "Оренбурге" с января 18-го года.
После 19 туров "Сочи" с 15 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ. У "Оренбурга" 19 очков и 14-я позиция. Стоит отметить, что команды провели на 1 матч меньше, чем остальные клубы РПЛ — их очная встреча в 18-м туре была перенесена.
Ямлиханов покинет "Оренбург" и войдет в тренерский штаб Федотова в "Сочи"
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