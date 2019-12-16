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Джикия - про Запашного: я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом

Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия высказался о словах руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о футбольных болельщиках после инцидента с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей "ввёл бы ОМОН", "покрошил бы этих болельщиков" и "попереломал бы части тела", за что впоследствии подвергся серьёзной критике со стороны любителей и деятелей футбола.

"Высказывание Запашного на тему фанатов? Мне даже сказать нечего, если честно. Я всё-таки сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом. Не пойду ли к нему в цирк? Я и не ходил", - цитирует Джикию "Чемпионат".


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Теги: Джикия Спартак Запашный
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