Бывший полузащитник "Зенита" Мигел Данни рассказал, может ли нападающий питерцев Артем Дзюба закрепиться в Европе. Ранее сообщалось, что капитан сборной России может перебраться в английский чемпионат.
"Да. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно", — цитирует Данни "Российская газета".
Данни: Дзюбе подходит английский чемпионат. Но я думаю, Артем хочет остаться в России
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