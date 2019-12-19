Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2021 года. Предыдущее соглашение тренера было рассчитано до лета 2020-го.
"Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать. Будет два пополнения в тренерском штабе: один тренер по физподготовке, плюс еще один тренер", — цитирует Новикова пресс-служба бело-голубых.
38-летний Новиков был утвержден в своей должности 8 ноября. "Динамо" после 19 туров занимает 8-е место в таблице РПЛ.
Новиков: очень рад продлить соглашение со своим родным "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»