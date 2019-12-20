Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о взаимоотношении с партнером по команде Романом Еременко.
"На базе живу рядом с Ромой Еременко, он постоянно стучит в стенку: "Тише разговаривай". Я никогда не работал с таким мастером, как он. В 32 года он бегает на тренировках, дорабатывает, финтит, бьет — реально мастер. Но он вонючка, ха-ха, пихает, особенно мне, потому что мы хорошо общаемся. Чуть что — сразу: "Хорик, эй". Это тоже прикольно и создает атмосферу", — цитирует Байрамяна Sports.ru.
Байрамян: Еременко - реально мастер, но он вонючка, пихает, особенно мне
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