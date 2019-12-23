Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, который в настоящее время является игроком "Ахмата", выразил мнение, что на данный момент у красно-белых нет явного лидера.
"Явного лидера в "Спартаке" сейчас, мне кажется, нет. По игровым качествам, наверное, можно выделить Максименко. Если бы не его сейвы — пропустили бы еще больше. Очевидно также, что Бакаеву небезразлично, что происходит, видны его желание и страсть.
По мне, пусть футболист полная деревяшка, но глаза должны гореть, биться на футбольном поле он обязан. Даже если что-то не получается, ничего страшного. А когда руки опускаются и люди на поле ведут себя как на прогулке, это сложно исправить", - цитирует Глушакова Sport24.ru.
Глушаков: в "Спартаке" сейчас нет явного лидера
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