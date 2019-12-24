Ромео Филипович, агент полузащитника "Цюриха" Дениса Поповича, рассказал о будущем своего клиента.
"Все возможно, сейчас есть три-четыре клуба из российской Премьер-лиги, которые хотели бы вернуть Поповича в Россию в январе. Я на связи с этими командами, посмотрим, что произойдет", — сказал Филипович в беседе с Sport24.
30-летний словенец ранее играл в России с 2017 по 2019 год. Футболист защищал цвета "Оренбурга", откуда впоследствии перешел в "Цюрих".
Попович может вернуться в РПЛ
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