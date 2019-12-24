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Уткин: хотел бы Слуцкий денег — пошел бы в "Зенит". Там почти свободно

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о возвращении в Россию бывшего главного тренера российской сборной, ЦСКА, "Халл Сити" и "Витесса" Леонида Слуцкого, который недавно возглавил "Рубин".
Фото: РИА Новости
"Карьера Слуцкого — это одна из вещей, которые меня интересуют по определению очень сильно. Это лучший российский тренер.

Его зарплата в "Рубине"? Во-первых, Слуцкий давно не бедный человек. Во-вторых, помимо зарплаты бывают бонусы. Я уверен, что Слуцкий совершенно точно про себя не забыл и себя не обидит. При этом деньги он, безусловно, не ставит во главу угла. Хотел бы денег — пошел бы в "Зенит". Там почти свободно. Для Слуцкого бы расчистили. Это же сказал директор "Зенита" Медведев в интервью Савину: "Главная проблема — потратить деньги". У людей проблема — потратить деньги.

Это будет проблема "Рубина", если Слуцкий не добьется с ним успеха. Значит, никто не сможет", — сказал Уткин в эфире "Эха Москвы".

Главным тренером "Зенита" в настоящее время является Сергей Семак, под руководством которого петербургская команда в прошлом сезоне стала чемпионом России, а в этом лидирует с 10-очковым отрывом после 19 туров.


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Теги: Уткин Слуцкий Рубин Зенит
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