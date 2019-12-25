» » Радимов: "Зенит" побеждает в России, соперники ноют. А кто просит "Спартак" драться между собой?

Радимов: "Зенит" побеждает в России, соперники ноют. А кто просит "Спартак" драться между собой?

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о происходящем в чемпионате России. Первая команда питерцев ушла на зимний перерыв в роли лидера РПЛ и отрывом в 10 очков от идущего вторым "Краснодара".
Фото: Sport24
"Когда "Зенит" побеждает в России, соперники начинают ныть: "Слабый ЦСКА, слабый "Спартак"…". А кто просит "Спартак" такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым — он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит. Так вы сначала в своем королевстве определитесь, а я только за, чтобы "Спартак" был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет", — цитирует Радимова "Чемпионат".

Говоря о драке, Радимов имел в виду стычку между полузащитниками "Спартака" Джано Ананидзе и Лоренцо Мельгарехо в игре с "Зенитом" в 18-м туре РПЛ (0:1).


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Теги: Зенит Радимов Спартак
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