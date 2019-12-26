Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров на церемонии вручения премии "Первая пятерка" рассказал, как ему работается под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Немецкий специалист возглавил москвичей 14 октября. Под его руководством красно-белые завершили осеннюю часть РПЛ на 10-м месте.
— Сколько ушло времени на адаптацию к требованиям Тедеско?
— Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят: в каких-то матчах получалось, в каких-то нет, но мы стараемся выполнять эти требования, даже когда не получается на 100%.
— Разница между Бундеслигой и РПЛ — чувствуется, что пришел тренер с опытом в топ-чемпионате?
— Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Он показал все наглядно.
— Есть уверенность, что это даст плоды весной?
— Очень сильно надеюсь, мы будем стараться.
— Кононов сказал, что ушел, чтобы сбросить психологический балласт с команды. Ты почувствовал это?
— Всегда случается всплеск эмоций, когда происходит смена тренера. В данной ситуации было то же самое.
— Что больше всего нравится в работе Тедеско?
— Что-то нравится мне, что-то другим — каждому свое. Могу сказать, что все радуются тренировкам и наслаждаются ими, времяпровождением в команде и с Тедеско и командой в целом.
Не люблю оценивать свою игру. В каких-то моментах хочется быть лучшим. Это нормально для футболиста: не хвалить и не критиковать себя. Оценивать должны другие. Мое дело — играть и наслаждаться.
— После "Ростова" был диалог с Тедеско, проанализировали игру?
— Еще нет, будет в январе.
Перед Новым годом желаю всем хорошо отдохнуть и провести время вместе с родными, — передает слова Умярова Sport24.
Умяров: все игроки "Спартака" наслаждаются времяпровождением с Тедеско
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