Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Шюррле - кошмар, Акинфеев - в минусе, Шапи – «растёт»

Андрей Лунев, как и его коллега из ЦСКА, тоже отработал полгода в минус, а 17-летний Вадим Карпов увеличил свою стоимость на 1100 процентов.
Игроки, цены на которых выросли
6. Матиас Норманн, «Ростов» - 6 млн евро (+4, рост – 200%)
Глубинного плеймекера южан отмечал Валерий Карпин, когда голосовал за лучшего игрока 2019-го, но рост получился более чем серьёзным. Полузащитник стал одной из причин того, что новый атакующий «Ростов» не провалился – именно он отвечает за ранний этап развития донских наступлений.
Гол в текущем сезоне хавбек забил только один (зато какой!), но это не его задача. Своими передачами норвежец позволил «Ростову» бороться в группе лидеров, а себе – сто процентов быть замеченным в более серьёзном клубе. Если дело и дальше пойдёт такими темпами, надолго в РПЛ Норманн не задержится.
5. Эльдор Шомуродов, «Ростов» - 6,5 миллиона евро (+4, рост – 160%)
Здесь всё более-менее на поверхности. Узбекский форвард мог прибавить ещё существеннее, но темп, который он задал на старте сезона, удержать не удалось. Шомуродов не забивал с начала октября, а «Ростов» потерял достаточно очков на этом отрезке.
Но 10 голов за 19 матчей и пять голевых передач никуда не денешь при всём желании. Шомуродов безусловно одно из открытий этого сезона и находится он в ряду главных игроков всей лиги.
4. Зелимхан Бакаев, «Спартак» - 8 млн евро (+4, рост – 100%)
У Бакаева на протяжении последних шести месяцев была более чем ответственная роль – он единственное светлое пятно в многострадальном «Спартаке». Поразительно, но показывать себя на поле Зелимхану не мешало даже руководство Олега Кононова.
Итог – 3+8 в текущем сезоне и прекрасная демонстрация того, что Бакаев может делать результат не только в «Арсенале», но и самом токсичном клубе России.
3. Матвей Сафонов, «Краснодар» - 10 млн евро (+4, рост – 66%)
Очень жаль, что в этом сезоне мы не увидели Сафонова в Лиге чемпионов, но у него ещё будет время. Матвей окончательно стал основным вратарём и практически не вызывает вопросов (ляп вроде того, что случился против «Локо», исключительная история) своей игрой. Другое дело, что и тащить у него получается далеко не всегда, но не многого ли мы хотим от двадцатилетнего кипера?
Правда, выступления в еврокубках в зачёт Сафонову не пошли. Кипер пропустил четыре от «Олимпиакоса», пять от «Базеля» и в Лиге Европы дальше играл Крицюк. Так что насчет подорожания Матвея кто-то может и поспорить.
2. Дмитрий Баринов, «Локомотив» - 12 млн евро (+4, рост – 50%)
Полузащитник провёл слабый конец ноября и декабрь, но жесткий спад случился со всем «Локомотивом». Зато по общим итогам года Баринов дорос до полноценного игрока основы одной из лучших команд лиги. А то и лидера.
Баринов даже проявил себя в Лиге чемпионов (забил победный «Байеру» на выезде), но на остальные игры его не хватило (опять же – как и весь «Локо»). Конечно, он немного меркнет на фоне партнёра-тащера Крыховяка, но с поляком в своём деле не сравнится никто во всей РПЛ, а Баринов еще достаточно молод.
1. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» - 12 млн евро (5,5, рост – 84%)
Главный джокер российского футбола наконец-то перестал быть исключительно им. То есть Шапи начал чаще выходить в старте, проводить больше времени на поле (в среднем 65 минут по сравнению с 28-ю прошлого сезона) и при этом не перестал давать результат. 4+4 (только в РПЛ) для молодого российского игрока, играющего большую часть матчей на фланге, - очень солидно.
При этом надо помнить и о том, как здорово показал себя Сулейманов против «Порту». Конечно, это был всего лишь отбор Лиги чемпионов, но даже на таком этапе легче засветиться, чем в РПЛ.
Отдельный разговор
В обязательном порядке стоит упомянуть Александра Максименко, который получил три миллиона к стоимости (теперь вратарь оценивается в 8 млн евро) за то, что не дал «Спартаку» утонуть окончательно.
17-летний Вадим Карпов из ЦСКА показал безумный рост – центральный защитник подорожал на 1,100%! Летом игрока оценивали в 125 тысяч евро, но доверие Гончаренко и неплохое выступление молодого футболиста подняли цену на него до 1,5 млн евро.
Вратарь «Арсенала» Егор Шамов оказался немного скромнее (рост составил 380%), но всё же цифры занимательные – теперь кипер стоит 600 тысяч.
Игроки, потерявшие в стоимости
6. Андрей Лунев, «Зенит» - 9 млн евро (-1,5, убыль – 14%)
Вратарь «Зенита» слабо начал этот сезон, окончательно подтвердив, что на данный момент Лунев не сможет навязать борьбу Гильерме (несмотря на то, что и у него были ошибки) в борьбе за первый номер российской сборной. Тем более у Андрея возникли неизвестные проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил заключительную часть осенне-зимнего отрезка.
Есть ощущение, что Лунев так и не вернул себе уверенность после череды ошибок в конце прошлого года. С тех пор кипер периодически ошибается, а разок даже вляпался в неприятную историю с аэропортом и алкоголем.
5. Соломон Кверквелия, «Локомотив» - 8 млн евро (-2, убыль – 20%)
Что произошло с Сабой — вопрос серьёзный. В 2018-м за него предлагал 10 миллионов евро «Лестер», а в текущем сезоне защитник практически не выходил на поле. Сёмин говорил о том, что Кверквелия не может набрать кондиции, но звучит это странно — форма не набирается по полгода.
В итоге Семин при необходимости выпускал Магкеева, а не одного из центровых игроков чемпионского и прошлого сезонов.
4. Игорь Акинфеев, ЦСКА – 8 млн евро (-2, убыль – 20%)
Капитан московских армейцев выглядел не так плохо, как прошедшей весной, но до былого уровня Акинфееву бесконечно далеко. В отдельные моменты Игорь ещё способен тащить, но вот делать целые матчи чуть ли не в одиночку, как у него получалось раньше – не выходит.
Возможно, это не окончательный спад легенды российского футбола, и гениальный Акинфеев ещё вернётся. Надеяться на это хочется, но верить – тяжело.
3. Федор Смолов, «Локомотив» - 9 млн евро (-2, убыль 18%)
Форвард железнодорожников недавно признался, что с французскими «Бордо» и «Лионом» «даже не стал разговаривать», когда они предлагали трансфер. Теперь Смолов получает ответочку – никто разговаривать не будет уже с ним.
Ещё летом было очевидно, что ни в какую Европу со своими аппетитами Смолов уже не уедет, но теперь стоит вопрос, а способен ли решать серьёзные задачи Федор хотя бы в чемпионате России?
2. Роман Зобнин, «Спартак» - 12 млн евро (-2, убыль 14%)
Особая боль красно-белых, потому что на Романа Зобнина ещё пару лет назад возлагались огромные надежды. К сожалению, сказываются травмы – и поэтому за эти полгода российский хавбек проявить себя на прежнем уровне не сумел.
С другой стороны, есть шанс на исправление: в заключительной трети первой части чемпионата Роман неплохо выглядел на правом фланге обороны. В гостевой игре против «Зенита» он и вовсе стал единственным проблеском среди невнятных действий игроков Тедеско.
1. Андреа Шюррле, «Спартак» - 8 млн евро (-4, убыль – 33%)
Главное разочарование этого сезона. Шюррле ехал в Россию не первой звездой, но привлекал определённое внимание – всё-таки редко к нам даже в аренду отправляются футболисты, игравшие в финале чемпионата мира (и отдававшие в нем голевую передачу).
Шюррле лихо начал, но быстро сдулся и начал бесить болельщиков красно-белых постами в социальных сетях с красивой жизнью. Короче говоря, играл роль московского Маркизио – его не любили за то же самое.
У Шюррле ещё будет весна, чтобы показать себя, но сложно представить, чтобы игрок изменился настолько кардинально – а иначе ничего исправить не получится.
Фото: "Чемпионат", twitter.com/spartakolog, ФК "Краснодар", ФК "Зенит", "Спорт-Экспресс", ФК "Спартак"
Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Шюррле - кошмар, Акинфеев - в минусе, Шапи – «растёт»
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