Бывший судейский инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
"Егоров раньше вообще слабый был. Сейчас немного набрал, стал работать лучше. Но говорить о том, кто справился бы с этой должностью, мне сложно. Удивляюсь, что такой легендарной личности, как Николай Левников, имеющий большой личный опыт и авторитет в Европе, вдруг не стало, его смели. Я за то, чтобы были качественные специалисты в органах, которые определяют таланты. Причем не из одного матча, а из 80.
Что касается Егорова, у него было среднее, нормальное судейство. Но со стороны руководителя он жил чужим мнением. У него не хватало своего мнения. Сейчас он стал чуть лучше, но все равно остается слабым звеном", — цитирует Бартфельда "РБ-Спорт".
Бывший инспектор ФИФА назвал Егорова слабым звеном в РФС
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