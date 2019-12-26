РФС подал иск к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей

26 декабря Российский футбольный союз (РФС) обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении компании "Телеспорт". Сумма исковых требований составляет 36 860 438,38 рублей. Предмет иска не раскрывается, сообщает Sport24

Фото: официальный сайт РФС

"Телеспорт" — крупнейший оператор на рынке спортивного маркетинга в России. Компания занимается реализацией медиаправ на крупнейшие спортивные события, привлечением спонсоров для ведущих спортивных соревнований, лиг и федераций, проведением крупных международных турниров, организацией трансляций спортивных событий и реализацией программ гостеприимства.



В октябре "Телеспорт" добился взыскания с Rambler Group 1,4 млн рублей за публикацию хайлайтов итальянской Серии А.