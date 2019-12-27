РПЛ определила сборную десятилетия. Мы предлагаем своих кандидатов, а вы решаете, кто лучший

? Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



? В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea