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РПЛ определила сборную десятилетия. Мы предлагаем своих кандидатов, а вы решаете, кто лучший

Голосуем за игроков, которые делали результат прошедшие годы
Фото: instagram.com/qpromes/
Перед наступающим 2020-м годом РПЛ решила определить сборную чемпионата России за прошедшее десятилетие. Для этого был проведён опрос болельщиков, которые и решали, кто попадет в список лучших игроков прошедших лет.

И вот что у них получилось.

Поскольку в редакции Rusfootball.info согласны не со всеми позициями, мы предложим своих кандидатов. Но выбирать лучшего вы сможете и из тех, кого уже определили болельщики.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В этой сборной конкурентов у капитана ЦСКА нет. В лиге было достаточно хороших вратарей: мощно выступал пару сезонов за «Спартак» Дикань, прямо сейчас радуют Максименко и Сафонов, заканчивал карьеру в этом десятилетии Малафеев. Но вот на серьёзной дистанции приблизится к Акинфееву не может вообще никто: хотя и у легенды ЦСКА были спады.

Доменико Кришито («Зенит»)

Итальянец оказался настолько значимой фигурой на левом фланге питерской команды, что болельщиков «Зенита» ещё долгое время беспокоили фантомные боли после его отъезда (особенно при Набиуллине). Прекратились они по сути только с приходом Дугласа Сантоса. Кришито был совершенно уникальной фигурой для российского чемпионата (15 + 20 за семь сезонов), хотя его статистику забитых мячей существенно улучшил тот факт, что защитник исполнял пенальти.


Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий (ЦСКА)

Центр обороны московских армейцев был их самым мощным козырем даже дольше, чем десять лет. Но именно к началу десятых Игнашевич и Василий Березуцкий доросли до своего пика – это было сочетание всё ещё замечательной физической формы и опыта. Учитывая игру головой Березуцкого в чужой штрафной и периодические выстрелы Игнашевича – лучшей пары центра обороны мы не знали.

Марио Фернандес (ЦСКА)

Если не знаешь, что делать, исполняй диагональ на Марио. По такому правилу ЦСКА живёт уже восемь лет. Адаптироваться в России моментально у бразильца не получилось, но довольно скоро Фернандес стал не только одним из лидеров красно-синих, но и лучшим правым защитником лиги – и остаётся им до сих пор.


Квинси Промес («Спартак»)

Большая загадка, как болельщики красно-белых не смогли продавить любимого Антошку в голосовании за сборную десятилетия, но факт есть факт – в команде от РПЛ оказался Мигель Данни.

Промес не только стал для «Спартака» выгодной продажей, был не только лидером и главным в команде Массимо, но и вообще лучшим игроком красно-белых за долгое время. Возможно, с ним мог бы посоперничать Алекс, приехавший в Россию в 2009-м, но он надолго в РПЛ не задержался.

Игорь Денисов («Зенит», «Анжи» «Динамо», «Локомотив»)

Характер Денисова хорошо известен среди болельщиков, из-за него полузащитника даже не вызывали в сборную, но здесь как в известном анекдоте – любим мы его не за это.

Денисов стал чемпионом с «Зенитом» в 2010-м и в сезоне 2011/2012. В «Динамо» так хорошо с командой у него не получалось (очевидно, виной этому общий уровень команды, а не одного футболиста), а на заключительном этапе карьеры полузащитник стал одним из важнейших элементов чемпионского «Локомотива». Всё-таки это была огромная стратегическая потеря для петербургского клуба, но с такими заскоками человека никак нельзя было оставлять в команде.

Роман Широков («Зенит», «Краснодар» «Спартак», ЦСКА)

Ещё один хавбек, ярче всего показавший себя в Петербурге, но покинувший самый успешный клуб десятилетия (всё-таки у «Зенита» больше всех чемпионств на этом отрезке) из-за характера. В 2014-м из-за травмы Широкова переживала вся страна – перед чемпионатом мира было очевидно, какие сложности сборная России испытывала в креативном компоненте из-за отсутствия умного и чуткого к игре полузащитника.

После «Зенита» Широков здорово выстрелил в «Краснодаре», но дальше, увы, уже не пошло. Идея отправиться в «Спартак» оказалась бессмысленной, а в ЦСКА Широков и вовсе съездил на побывку. Несмотря на не самое славное завершение карьеры, попадание в состав лучших за десятилетие Широков заслужил.


Алан Дзагоев (ЦСКА)

То, что произошло в итоге с Аланом Дзагоевым, не его вина – это его большая беда. Если Широкову и Денисову мешала голова, то главной надежде футбольной России после Евро-2012 – здоровье.

Но заканчивающееся десятилетие всё равно вместило в себя восемь замечательных (местами, правда, отличных или даже просто хороших) сезонов смелого атакующего полузащитника. Первое за долгое время чемпионство ЦСКА (7+9 в сезоне 2012/2013) без Дзагоева не состоялось бы точно. Да и к "золоту" 2015/2016-го он приложил пару своих хрустальных ног (6+7).

Халк («Зенит»)

Есть ли смысл объяснять этот выбор? Халк провёл в чемпионате России всего четыре сезона, но какое это было время! 56 голов и 15 голевых передач, первая в мире пушка, которая оказалась страшнее колодиновской, и одно из самых запоминающихся лиц (речь о профессиональных качествах) в РПЛ до сих пор. Халка мы забудем не скоро, если вообще когда-нибудь сможем.

Артем Дзюба («Томь», «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Арсенал»)

Мы уже много раз вспоминали про нелёгкую карьеру Дзюбы, так что не будем идти по всем перипетиям пути нападающего снова. Выделим главное: Артём уже пятый в таблице лучших бомбардиров РПЛ за всю историю – за пять клубов он наколотил 111 голов, а его последние два года просто космос. Как Акинфеев среди вратарей, так и Дзюба среди всех игроков премьер-лиги на данный момент – недосягаемая высота.


Сборную составляли Григорий Каленов, Антон Мозговой, Андрей Мордовин

Фото: twitter.com/zenit_spb, РИА Новости, regnum


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Теги: Акинфеев Денисов Широков Промес Березуцкий В Игнашевич Жирков Кришито Зенит Спартак ЦСКА Локомотив
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