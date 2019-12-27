Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
"Егоров принял решение об уходе и слава богу. Не надо было приходить и становиться начальником. Я доволен тем, что он ушел. Надо набраться опыта, кем-то поруководить для начала. А он никогда не руководил. Тяжело с теми, с кем он только вчера вместе работал. А тут он стал их руководителем. Может, психологически чего-то не хватало. Пусть наберется опыта.
К нему как к арбитру не было претензий. Если останется в футболе и останется судить, может, еще когда-то вернется на эту должность. Многие по два, по три раза приходили. Лишь бы принимал и понимал свои ошибки. Его никто их футбола гнать не хочет. Мало людей, кто может стать серьезным инспектором. У него все впереди. Ему было тяжело, так бывает. Дай бог ему всего хорошего", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Президент "Урала": я доволен уходом Егорова. Пусть наберется опыта
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