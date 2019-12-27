» » Медведев: нужны новые судьи. А так можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом

Медведев: нужны новые судьи. А так можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что один лишь уход Александра Егорова с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС не повысит качество судейства в РПЛ.

"Главное, чтобы в ходе реорганизации судейской системы, где будут разделены судейская и контрольная функции, реформа на этом не остановилась и чтобы помимо разделения было и развитие судейского корпуса, которое за одну ночь не поменяешь. Нужно работать с имеющимся контингентом и готовить новых судей, чтобы через какое-то достаточно короткое время мы увидели бы улучшение качества судейства и новых арбитров, которые смогут судить Премьер-лигу и Кубок России, пройдя школу ФНЛ и ПФЛ. А так по старой традиции можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом.

Легче всего не игру разбирать, а сетовать на реальные и мнимые судейские недоработки и то, что над качеством нужно работать. Это общее мнение. Быстрого результата мы не увидим. И если провести параллель с хоккеем, то одним из элементов создания Континентальной хоккейной лиги был регламент судейской деятельности. Несмотря на то, что к судейству до КХЛ было очень много претензий, новый регламент уже через год позволил говорить, что качество судейства улучшается. Я очень надеюсь, что через год мы с удовлетворением констатируем положительную тенденцию.

Проект реформы, который объявил Хачатурянц (Ашот, глава судейского комитета РФС), является позитивным. Главное, не упустить ни один элемент этой системы», — цитирует Медведева ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Медведев Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Скоулз: мой бадминтонный трофей для меня ценнее, чем победа в клубном чемпионате мира
Голливудский композитор Циммер запишет титульную музыку для "Краснодара" 1
Медведев: нужны новые судьи. А так можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом 1
Ибрагимович стал игроком "Милана"
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити": стали известны составы команд
"Ливерпуль" досрочно отозвал из аренды защитника Филлипса
РФС присвоил семи учреждениям статус "Футбольная академия высшей категории" 1
Экс-игрок киевского "Динамо" Попов: знаю, что россияне и украинцы - один славянский народ 5
Педро: если "Барселона" позовет - брошу все
Артета: отношение Озила к тренировкам в "Арсенале" невероятно
"Тоттенхэм" готов предложить "Реалу" Эриксена и 30 млн евро за Бэйла
Широков: Егоров не виноват, что судят плохо. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё 1
Клопп: не думаю, что можно побить рекорд "Арсенала" по количеству матчей без поражений
Нойер: Озил всегда хотел веселиться и играть в футбол
Александр Егоров ушёл в отставку. Судейство станет лучше или клубы просто нашли крайнего?
СМИ: Турецкий "Денизлиспор" арендует у "Спартака" Джано 3
Семин: Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне
Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты 2
Директор "Лейпцига": нам очень интересен Холанд, но на него претендуют "МЮ", "Боруссия" и "Ювентус"
ЦСКА после передачи большей части клуба ВЭБ может начать платить аренду за использование стадиона 19
"Телеспорт": иск со стороны РФС является вынужденной мерой
"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбление фанатами украинца Зозули 5
Будогосский - об уходе Егорова: было ли при мне лучше? Если бы было лучше, то я бы еще работал
Скоулз заявил, что не придаёт большого значения клубному чемпионату мира
Ибрагимович заработает 3,5 миллиона евро за полгода в "Милане"
Роналду провел тренировку с Джоковичем: учу Новака прыгать
Видаль договорился о контракте с "Интером" до 2022 года
Анчелотти не будет приобретать форварда этой зимой
"Рубин" предлагает нападающему "Краснодара" Игнатьеву контракт на 4,5 года 17
Спортдиректор "Тамбова" - об уходе Егорова: никогда не комментировал работу арбитров и не хочу
Все новости