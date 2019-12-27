Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что один лишь уход Александра Егорова с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС не повысит качество судейства в РПЛ.
"Главное, чтобы в ходе реорганизации судейской системы, где будут разделены судейская и контрольная функции, реформа на этом не остановилась и чтобы помимо разделения было и развитие судейского корпуса, которое за одну ночь не поменяешь. Нужно работать с имеющимся контингентом и готовить новых судей, чтобы через какое-то достаточно короткое время мы увидели бы улучшение качества судейства и новых арбитров, которые смогут судить Премьер-лигу и Кубок России, пройдя школу ФНЛ и ПФЛ. А так по старой традиции можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом.
Легче всего не игру разбирать, а сетовать на реальные и мнимые судейские недоработки и то, что над качеством нужно работать. Это общее мнение. Быстрого результата мы не увидим. И если провести параллель с хоккеем, то одним из элементов создания Континентальной хоккейной лиги был регламент судейской деятельности. Несмотря на то, что к судейству до КХЛ было очень много претензий, новый регламент уже через год позволил говорить, что качество судейства улучшается. Я очень надеюсь, что через год мы с удовлетворением констатируем положительную тенденцию.
Проект реформы, который объявил Хачатурянц (Ашот, глава судейского комитета РФС), является позитивным. Главное, не упустить ни один элемент этой системы», — цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: нужны новые судьи. А так можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом
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