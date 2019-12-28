» » Игнатьев: в "Краснодаре" уже чувствовался дискомфорт. Было много вопросов друг к другу

Игнатьев: в "Краснодаре" уже чувствовался дискомфорт. Было много вопросов друг к другу

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб из "Краснодара".

"Этот трансфер мы начали обговаривать не так давно, все произошло быстро. Спасибо руководству "Рубина" и "Краснодара" за то, что оперативно сработали.

Для меня это неожиданный момент в жизни. Почти всю карьеру я провел в одном клубе, и наконец наступило время поменять это место. Но я рад появиться в команде, которая, как мне кажется, добьется больших успехов. Пришел очень хороший тренер, он выстроит отличную команду. Не будет никаких проблем. Ситуация, которая есть на сегодняшний день в турнирной таблице, исправится.

Начали обсуждать переход после того, как мне лично позвонил Леонид Викторович. Он сказал, что интересуется мной и хочет видеть в команде. Я был рад, потому что в своем клубе я в последнее время получал мало игровой практики и было недопонимание с контрактом, много всяких нюансов и вопросов друг к другу. Все равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт, и этот шаг должен был произойти. И хорошо, что такой шаг произошел в сторону "Рубина", где очень дружелюбные и приветливые люди меня приняли. Я очень рад.

Надеюсь и верю, что у нас все получится. У меня очень важный этап. Мне только 20 лет. Конечно, в европейских чемпионатах люди в таком возрасте уже давно играют, но у нас до такого еще не дошло. Я думаю, это возраст, когда надо начинать раскрываться и прогрессировать каждый год. Мне верится внутри, что все хорошо будет и получится многое. И что в "Рубин" попал, я очень рад. Мне здесь все нравится: и команда, и ребят я многих знаю, и город красивый. Есть все условия для развития. Хотелось бы быть в верхней части таблицы и конкурировать за чемпионство", — сказал Игнатьев в эфире "Рубин ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Игнатьев Краснодар Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Видаль подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты премиальных
Моуринью желает видеть в "Тоттенхэме" Варана
"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" заинтересованы в трансфере защитника "Лестера" Перейры
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити"
Моуринью: рад приходить на работу в "Тоттенхэм" каждый день, я действительно счастлив
Мусаев: Лопетеги говорил, что игра с "Хетафе" — как поход к стоматологу для удаления зуба
Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, у меня есть хорошие предложения из Европы 2
Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек 6
"Барселона" определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса
Депай — о возвращении Ибрагимовича в "Милан": рад видеть, покажи им льва снова
Игнатьев: в "Краснодаре" уже чувствовался дискомфорт. Было много вопросов друг к другу 9
"Бавария", "Ювентус" и "ПСЖ" желают заполучить тер Штегена
"Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку". "Спартак" — об Илье Цымбаларе 9
Болельщики признали Байрамяна лучшим игроком "Ростова" в ноябре–декабре
Мусаев назвал причины неудачного выступления российских клубов в еврокубках 1
"Зачем ехать в Европу, если она и так рядом". "Рубин" выпустил ролик к переходу Игнатьева 11
Мусаев: считаю, что Сафонов — вратарь уровня сборной России, причем уже давно 5
"Краснодар" объявил о переходе Игнатьева в "Рубин" 10
Форвард "Вулверхэмптона" Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца
Артета: нам нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень
Силва: никто не ожидал, что "Сити" будет так далеко от "Ливерпуля"
Мойес – главный кандидат на пост главного тренера "Вест Хэма"
Линекер после поражения "Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с первым титулом АПЛ
"Великий игрок и замечательный человек". Риера поблагодарил Титова за мастер-класс в своей академии
"Вулверхэмптон" совершил больше камбэков в АПЛ, чем любая другая команда в сезоне
"Тоттенхэм" отозвал из аренды трех игроков
Клопп: не думаю, что можно повторить беспроигрышную серию "Арсенала". Это невероятное достижение
"Манчестер Сити" потерял очков в этом сезоне больше, чем за весь прошлый
Моуринью: знаю о будущем Эриксена, но не собираюсь ничего рассказывать
Семеду недоволен неопределённостью относительно своего будущего в "Барселоне"
Все новости