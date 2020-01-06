Бывший полузащитник "Эспаньола", а ныне тренер Дмитрий Кузнецов рассказал об интересе каталонского клуба к некоторым футболистам ЦСКА.
"После матча с "армейцами" ко мне подошёл Жоан Капдевилья (представитель спортивного департамента клуба) и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники ещё молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Кузнецов: "Эспаньол" узнавал у меня информацию по трём игрокам ЦСКА
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