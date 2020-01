Скопинцев стал игроком «Динамо». В «Краснодаре» у него не получилось совсем

View this post on Instagram

Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он Ангелам своим - охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым.На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!?????? Всех православных христиан с праздником!