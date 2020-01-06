Скопинцев стал игроком «Динамо». В «Краснодаре» у него не получилось совсем

- Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап — «Динамо». Всех православных христиан с праздником, - приводит РБК слова футболиста.
Но в инстаграме Скопинцева ничего подобного нет. Вряд ли журналисты придумали текст сами, так что всё выглядит так, будто футболист сначала сообщил о переходе, а потом удалил написанное.
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Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он Ангелам своим - охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым.На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!?????? Всех православных христиан с праздником!
В любом случае скрывать уже было нечего. Через несколько часов «Динамо» подтвердило трансфер на официальном сайте, а о подробностях сделки сообщил Нобель Арустамян в своем телеграм-канале:
- Сумма сделки – 4,3 млн евро. Личные условия – 750 тысяч евро в год зарплаты, 300 тысяч бонусов, - написал комментатор и журналист.
Получается, «Краснодар» ничего не потерял на, говоря прямо, неудачной покупке защитника из «Ростова». Как сообщалось чуть меньше года назад, «быки» заплатили «Ростову» за Скопинцева около четырёх миллионов евро – за те же деньги футболист перебрался в Москву.
Так что из-за перехода пострадал только футболист, оставшийся без регулярной практики почти на год после первого качественного отрезка в РПЛ.
Почему у Скопинцева не получилось в «Краснодаре»?
В первой части прошлого сезона Скопинцев был очень хорош на левом фланге «Ростова». Дончане тогда ещё не отказались от заветов Бердыева, играли в три центральных защитника, так что в распоряжении Скопинцева оказалась вся бровка, а Карпин давал ему относительную свободу – всё-таки для латераля оборонительные действия важны не так сильно, как для левого защитника при схеме с двумя центральными.
Скопинцев по итогам первой части сезона 2018/2019 был первый в лиге по числу попыток обводок, роскошно продвигал (точнее, тащил) мяч, в чём крайне нуждался базирующийся на контратаках «Ростов», и мог на скорости разобраться перед чужой штрафной.
Когда наступил зимний перерыв, журналисты начали «продавать» Скопинцева в «Зенит», но возможный переход вызывал слишком много вопросов – защитник хорошо показывал себя только в качестве латераля, а Петербург играет в три центральных лишь в Лиге чемпионов, да и то не всегда. В итоге Скопинцев переехал в «Краснодар», но ключевой вопрос никуда не делся – ведь «быки», живущие с вечной мечтой Олега Кононова об атакующем футболе, играют исключительно в четыре защитника в линию.
Фланговый игрок при такой расстановке обладает куда меньшей свободой, жёстче привязан к позиции и вынужден больше играть в отборе – а Скопинцев силён совсем в другом. В уникальных случаях эта проблема решаема: на фланг может сваливаться опорник, чтобы страховать заигравшегося партнёра (так, например, делал Вернблум, опускаясь на позицию Марио в ЦСКА). Но Скопинцев на уникальность пока ещё не претендует.
Так зачем его брал «Краснодар»? Очевидно, с надеждой переучить подающего очень серьёзные надежды россиянина (Рамирес каждый перерыв собирается куда-то уходить, да и лимит никто не отменял) под новую схему.
У Мусаева не получилось. В оборонительном плане Скопинцев не прибавил, поэтому в текущем сезоне он чаще появлялся на фланге полузащиты, чем в обороне (в лиге он четыре раза играл хавбека и лишь однажды – защитника). Но с нынешними исполнителями «Краснодара» шансов тягаться в полузащите у Скопинцева по большому счету нет.
Что ждёт Скопинцева в «Динамо»
Сначала надо разобраться, зачем именно московский клуб покупает защитника. В три центральных в текущем сезоне «Динамо» играло четыре раза – всё при Новикове. В такой формации бело-голубые победили «Рубин» и ЦСКА, сыграли вничью с «Краснодаром» и «Ахматом» (матчи шли подряд). Но после таких неплохих результатов на три заключительных игры в году против лидеров чемпионата («Ростова», «Локо» и «Зенита») Новиков выпустил четыре защитника в линию. При этом против «Локо» москвичи провели лучшую игру в сезоне, а с «Зенитом» были без шансов разгромлены.
Что будет по итогам зимних сборов, предположить трудно, но варианта у Скопинцева по большому счёту два – позиция вингера при двух центральных (на этой позиции по ходу текущего сезона иногда выходил Рауш) или родное место на левой бровке при трёх игроках обороны в центре.
При 4-2-3-1, в которые «Динамо» играло большую часть сезона, место Скопинцеву найти катастрофически сложно – всё-таки функции Жоаозиньо или Нжи, которые действовали ещё выше, Скопинцев не потянет. Дмитрий быстрый и атлетичный футболист, сильные стороны которого проявляются, когда есть пространство. Тонкости и гибкости (которые как раз очень ценятся в «Краснодаре») ему не хватает.
В любом случае приобретение выглядит убедительно. Если Скопинцев покажет себя хотя бы примерно так же, как это было в «Ростове» , трансфер окупится с лихвой.
Во многом, конечно, из-за нового лимита на легионеров. Но это уже проблемы не футболиста Скопинцева.
Правда, воспитанником «Динамо» Скопинцев, как сообщал Нобель Арустамян, всё-таки не является (он провел менее двух лет в академии бело-голубых). Защитник официально считается выпускником СДЮСШОР № 15 города Воронежа, так что полноценным джокером в условиях ужесточающегося регламента Скопинцев всё же не станет.
Фото: Матч ТВ, ФК "Краснодар"