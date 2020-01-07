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Агент Макарова: мне неудобно перед ЦСКА, но многое решила заинтересованность Слуцкого

Павел Нестеров, агент полузащитника "Рубина" Дениса Макарова, прокомментировал переход своего клиента в стан казанского клуба.

"Рады, что всё закончилось. Мы выдохнули. Это была долгая сделка, непростой выбор между "Рубином" и ЦСКА. Присутствовало большое нервное напряжение. Денис долго колся между московским и казанским клубом. Маятник качался в разные стороны. Важным фактором стало присутствие Олега Веретенникова в штабе "Рубина". Денис с ним работал, у них хорошие отношения, как у наставника с учеником, они большие друзья. Но окончательно убедила личная беседа с Леонидом Викторовичем. Слуцкий был очень настойчив, это склонило к окончательному выбору.

После первого медосмотра мы понимали, что со здоровьем нет ничего серьёзного. Второй медосмотр это подтвердил. Слуцкий всё выяснил, позвонил сам. Сделал многое для того, чтобы был проведён повторный медосмотр, потом встретился с нами, всё объяснил. Потому что после первого медосмотра у игрока был негатив. Было неправильное описание состояния игрока. Второй медосмотр был моей инициативой, чтобы посмотреть реальное состояние. А потом подключился Слуцкий.

Мне очень неудобно перед ЦСКА, они проявляли настойчивость. Такой большой клуб заметил его давно, они профессионально делали свою работу. Это был непростой выбор, но на таком этапе для молодого игрока много играют личные взаимоотношения", - цитирует Нестерова "Чемпионат".


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Теги: Макаров ЦСКА Рубин Слуцкий
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