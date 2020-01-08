Орлов: за 2019 год я бы поставил "Зениту" четверку с минусом!

"Зенит" выиграл чемпионат России сезона-2018/19, но не смог выйти из своей группы ЛЧ с "Лионом", "Лейпцигом" и "Бенфикой", заняв в квартете четвертое место.
"По пятибалльной системе за год поставил бы "Зениту" (задумывается) — четверку… Я бы даже сказал — четверку с минусом!
Мы ведь оцениваем результат, а тут все ясно: из группы-то в Лиге чемпионов так и не вышли — это уже четверка. А "минус" еще и за то, что игроки все-таки зачастую проявляют безответственность — вижу отсутствие профессионализма у многих из них. Многовато невынужденных ошибок, если говорить языком тенниса.
Возьмите заключительный матч осени — наиважнейший для "Зенита". Играем против "Бенфики" в Лиссабоне, и вот по итогам первого тайма, когда еще обе команды действовали в равных составах, процент точности передач у соперника составил 85, у "Зенита" — 75 процентов.
На первый взгляд разница невелика. Однако, если так по чуть-чуть уступать во всех компонентах игры, то и нечего удивляться потом, что получили три безответных гола, что в итоге остались вдесятером да еще забили в собственные ворота. Разгром!
Тем более удивительно, что эту команду "Зенит" в Петербурге обыграл 3:1, и если бы не ошибка Осорио с передачей, то должны были дома эту "Бенфику" громить со счетом 3:0. Вот и разбирайтесь, копайтесь, как вы так намудрили в ответной встрече. В тренерах, в игроках, сами в себе футболисты копайтесь. Как так вы опустили планку, почему оказались не готовы к матчу?
"Зенит", увы, этот поединок проиграл еще до стартового свистка. Как только наши футболисты вышли на поле, появились нехорошие предчувствия. Я потом Андрея Аршавина спросил: "Ну как ты мог сказать, что в первые 45 минут настроение было спокойное?". Он в ответ: "Ну, тогда играли еще более-менее…"
Вот именно — "более-менее", но не больше! Мы все видели жажду победы и готовность лечь костьми ради нее у португальцев. А почему у зенитовцев она напрочь отсутствовала? И что же, 47-я минута — получите гол. Вышли, называется, из раздевалки. Это что, профессионализм?", — цитирует Орлова "Спорт уик-энд".
Орлов: за 2019 год я бы поставил "Зениту" четверку с минусом!
Российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление "Зенита" в 2019 году.
Фото: РИА Новости
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