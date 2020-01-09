25 января в Москве на стадионе "Сапсан Арена" пройдет третий зимний международный турнир по футболу среди детей от 10 до 15 лет "Кубок добра".
Главное отличие чемпионата: футбольные команды детей с синдромом ДЦП "Спартак-Москва" и "Спартанец" из Щелково соревнуются на равных с молодыми футболистами из Англии, Франции, Израиля, Индии и США, не имеющими физических ограничений.
"Кубок добра" проводят два раза в год: летом и зимой. Январская игра пройдет при поддержке Москомспорта и Российского футбольного союза.
Главная цель проекта — помощь тяжелобольным детям, возможность продемонстрировать свои навыки и побороться на равных с другими ребятами.
Sport24
Дети с ДЦП примут участие в международном турнире "Кубок добра"
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