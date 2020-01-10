Чалов больше не один. ЦСКА всё же купил Шкурина

? Илья, ты дома! ??#ЦСКА подписал 4,5-летний контракт с белорусским нападающим Ильёй Шкуриным. Сардэчна запрашаем! ??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 9, 2020
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Запутанная схема
О возможном переходе 20-летнего Ильи Шкурина в ЦСКА заговорили ещё в декабре прошлого года, но агент футболиста всё отрицал. Переезд получился крайне запутанным – из «Энергетика-БГУ», за который Шкурин играл в прошлом сезоне, Шкурин сунулся в брестское «Динамо», а уже оттуда – отправился в российский клуб.
Агент Шкурина Валерий Исаев разложил ситуацию после официального перехода:
- ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»). Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет.
Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА, - прокомментировал сделку sport24 представитель футболиста.
«Белорусский футбол» сообщает, что «Энергетик-БГУ» заработал на продаже Шкурина в «Динамо» 95 тысяч евро, а вот брестский клуб в свою очередь мог урвать около полумиллиона.
Шкурин лучший бомбардир чемпионата Белоруссии – 2019
В прошлом году Шкурин наколотил 19 голов за 26 матчей и стал самым результативным бомбардиром белорусского чемпионата. При этом «Энергетик-БГУ» команда весьма скромная даже по меркам чемпионата - сезон они завершили на 12-й строчке.
Но есть и ещё несколько мощных замечаний. Во-первых, так много один игрок в Белоруссии не забивал с 2007 года (Роман Василюк из Гомеля настрелял тогда сразу 24). Во-вторых, надо учитывать возраст нападающего - из настолько же молодых похожими числами отличался Сергей Корниленко. И он перебрался в Россию и стал в итоге легендой (пусть местечковой, но всё же) РПЛ.
У игрока сложный характер
Об этом известно ещё со времён ДЮСШ. Тренер рассказывал, что совсем молодой парень (тогда Шкурину было 16) спорил с ним по поводу тренировок, мог подраться с партнёром и даже бросить футбол. Воспитывал Шкурина тренер ДЮСШ «Витебска» Валерий Шаворов:
- Когда повзрослел, лет в 16-17, начались определенные проблемы. Скоростно-силовые тренировки ему не нравились, мог их пропустить. Не раз беседовал с ним один на один. Илья объяснял свое поведение тем, что, по его мнению, ему не нужны такие занятия. Наверное, думал, что достиг многого. В 16 лет уже сам решал, над чем стоит ему работать, что можно пропустить и как тренироваться. Может, в силу подросткового характера так себя вел, может, сказывался переходный возраст.
Завершил бы карьеру? Все может быть. Парень он ведь забивной, техничный, с мячом хорошо работает. Только что человеческие качества… Не знаю, какой он сейчас, не общаемся. Это его право – помнить своего тренера или нет, - рассказывал Шаворов.
Шкурин отказывался играть за дубль воспитавшего его «Витебска» (и сам не мог объяснить это решение впоследствии), но самым значимым скандальным моментом в биографии молодого игрока стал конфликт с главным тренером сборной. Шкурин покинул молодёжную команду после того, как не попал в состав на игру с Гибралтаром, а затем не получил вызов в главную команду (её возглавил тот же специалист Михаил Мархель).
Представитель интересов игрока яростно защищал подопечного в социальных сетях:
- У меня вопрос: назовите основные критерии при назначении на пост главного тренера страны? Я думаю, что это результат, опыт, знания и, что особо важно для главного тренера национальной сборной, мудрость!
Теперь скажите: успешен ли был Мархель как клубный тренер? Успешен ли был Мархель как тренер юношеских сборных? Вырастил ли или подготовил Мархель футболистов уровня национальной сборной? Какие еще есть критерии? Дежурные фразы об омоложении сборной и смене стиля игры так и остались клише для смены тренерского штаба, - писал оскорбленный за своего игрока агент в фейсбуке.
При этом за молодёжную сборную на счету у Шкурина шесть голов.
Подойдёт ли нападающий ЦСКА?
Многие из болельщиков почему-то решили, что армейцы прихватили форварда, более ориентированного на верховую борьбу, но главный козырь Шкурина в другом. По нарезке забитых мячей в прошлом сезоне видно, как неудобно для защитников открывается Шкурин – при относительно невысокой скорости ему удаётся обставить соперников и уходить на свободное пространство за счёт выбранной позиции.
Правда, головой нападающий тоже играть умеет.
Насчёт того, насколько у Шкурина получится в Москве, предугадать сложно. Хотя бы из-за уровня сопротивления – те сильные стороны, которые работали в белорусском чемпионате, могут быть недостаточно прокачаны для уровня РПЛ. Не говоря же о других, менее выраженных скилах игрока.
Лишним козырем для футболиста является решение РФС, согласно которому с недавнего времени белорусы не считаются в нашей лиге легионерами. Это очень мощный момент, потому что в принципе невозможно найти форварда уровня РПЛ с российским паспортом за такие деньги. А вот белоруса – можно.
Больше всего смущает, что по ходу текущего, не очень успешного для красно-синих сезона, Гончаренко несколько раз говорил на пресс-конференциях о том, что нынешнему ЦСКА не хватает опыта.
- Надо улучшать молодую команду тренировками. Плюс общеизвестно, что крупные турниры — чемпионаты мира, Лигу чемпионов — выигрывают возрастные команды, где игрокам в среднем по 28-29 лет, - говорил наставник армейцев.
И первым трансфером он получил ещё одного молодого футболиста – необстрелянного даже на уровне РПЛ.
Фото: cdn.tribuna