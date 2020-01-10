РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича до приглашения Кашшаи

Стало известно, кого РФС рассматривал в качестве потенциального руководителя департамента судейства.9 января на этот пост был назначен 44-летний венгр Виктор Кашшаи. До этого одним из претендентов на должность был арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов, известный по работе на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018, Кубке конфедераций и Кубке Азии. В пользу Ирматова было знание русского языка и большой опыт, однако в РФС мало доверяли судьям с постсоветского пространства.Также рассматривались варианты с приглашением серба Милорада Мажича или словенца Дамира Скомины.