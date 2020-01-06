Сантос и Нисимура покинули ЦСКА, Комличенко хотят «Рубин», «Динамо» и «Локомотив»

Хави может возглавить «Барселону», Кокориным интересуются в Голландии, а сам Александр нокаутировал Мамаева в третьем раунде компьютерной игры

Фото: ПФК ЦСКА