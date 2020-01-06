Сантос и Нисимура покинули ЦСКА, Комличенко хотят «Рубин», «Динамо» и «Локомотив»

ЦСКА оформил первый трансфер зимы и тут же остался без двух игроков
Московские армейцы наконец-то нашли нападающего в пару к Чалову, потому что Фёдору в первой части сезона было откровенно тяжело. Об этом говорил и сам главный тренер Виктор Гончаренко, но поделать ничего не мог – Нисимура откровенно не вывозил, а других форвардов на замену просто не было.
Чалов больше не один. ЦСКА всё же купил Шкурина
ЦСКА подписал белорусского нападающего Илью Шкурина, но сразу же объявил о том, что на весну в команде минус два игрока.
Лукаса Сантоса брали в аренду на полгода с правом выкупа, но шансов полузащитнику толком и не дали. На поле бразилец выходил урывками и приятных впечатлений не оставлял вообще (эпичный промах с «Ростовом» - что запомнилось). Гончаренко публично надеялся, что игрока удастся продлить ещё на полгода, но бразильская сторона в прессе же отказывала. Сегодня поступил официальный вердикт – Сантоса в ЦСКА больше не будет.
В аренду был сплавлен также нападающий Нисимура. С прошлой зимы говорили о том, что японцу нужно время для адаптации, но в какой-то момент Гончаренко признался: в случае с Такумой следует признать, что на данный момент есть определённый – вот такой вот – уровень.
До конца сезона форвард будет защищать цвета португальского «Портимоненсе», при этом соглашение подразумевает возможность выкупа.
Куда перейдет Комличенко?
Целая пачка инсайдов на тему возможного перехода нападающего, насчёт которого армейцы почти договорились летом. В прошлом розыгрыше чемпионата Чехии российский форвард устанавливал рекорды, а в этом ожиданий не подвёл (десять голов в 15-ти матчах), так что вполне ожидаемо привлёк внимание целого ряда клубов РПЛ – российский паспорт в таких случаях не подводит.
По информации «СЭ», на Комличенко претендуют «Рубин», «Динамо» и «Локо». Причем железнодорожники, как сообщает источник, могут ради этого продать или Эдера, или Смолова – оба проводят если не слабый, то весьма посредственный сезон.
Казань стремительно обновляется и собирает всех талантливых (и не только) российских футболистов, до которых может дотянуться. Насчёт проблем «Динамо» известно давно – в прошлом сезоне команда едва не вылетела из-за аномального провала в реализации моментов. Из центральных нападающих в команде есть Филипп, но выстреливает он только моментами, да и больше любит играть в оттяжке, а ещё Игбун, который может вернуться в конце сезона в «Уфу» (у него аренда с правом выкупа). Обоих брали летом, но кардинально ситуацию они не изменили, а ещё оба игрока лишены главного бонуса – правильного паспорта.
«Чемпионат» сообщает, что бело-голубые могут взять и Соболева – но летом Самара была нерасположена беседовать о трансфере самого результативного форварда «Крыльев». Может, что-то с тех пор изменилось?
Хави возглавит «Барселону»?
Блауграна доминировала практически весь полуфинал Суперкубка Испании, в котором встречалась с «Атлетико», но всё равно умудрилась проиграть 2:3 и покинуть турнир. Болельщики и пресса ожидаемо недовольны не Месси и Суаресом, а главным наставником команды Вальверде. Разговоры о его возможной отставке ходят ещё с прошлого сезона и с каждым месяцем они всё настойчивее.
На данный момент главным кандидатом на пост рулевого является легенда клуба Хави, тренирующий «Аль-Садда». По информации зарубежных СМИ, генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль уже встретились с бывшим полузащитником сборной Испании.
- Хави и его команда сконцентрированы на завтрашнем матче против «Аль-Райяна», и мы уверены, что клуб такого масштаба и с таким уровнем профессионализма будет обсуждать подобного рода вопросы через официальные каналы, - выражает озабоченность генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али.
Впрочем, испанские журналисты сообщают, что Вальверде все-таки доработает этот сезон до конца, а команду покинет летом - и об этом стороны уже договорились.
Кокорина хотят видеть в Нидерландах
Несколько дней назад в прессе появилась информация, будто в услугах Александра Кокорина, который не играл с октября 2018-го по причине известных событий, заинтересован голландский «Фейеноорд». По информации СМИ, нападающего хотел взять в аренду наш старый знакомый Дик Адвокат – и сегодня эти разговоры подтвердил сам бывший тренер сборной России:
- Я не очень верю в возможность аренды Кокорина. Это очень важный парень как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают и решат отправить его ко мне на 5 месяцев.
Мне позвонил журналист из России, я попросил у него выяснить по поводу возможного трансфера. Он сделал это, но при этом немедленно опубликовал информацию. Очень жаль, - подытожил Адвокат.
Удивительно, но факт – Кокорин, не игравший полтора года, интересен европейским командам больше, чем некоторые игроки, что провели текущий и прошлый сезон на поле.
Болельщики изобразили Мамаева и Кокорина в компьютерной игре UFC
Жена Павла Мамаева Алана выложила в социальные сети ролик, на котором два персонажа, очень похожие на известных футболистов, дерутся между собой в компьютерной игре UFC. Подписчикам очень понравилось.
Естественно, не обошлось без язвительных подколов. Кто-то посетовал, что Кокорину не хватает коронного удара стулом – и будь это рестлинг подобный финт обязательно бы состоялся.
Кстати, в итоге победу одержал Александр. В третьем раунде персонаж с его изображением закончил схватку нокаутом.
Фото: ПФК ЦСКА, instagram.com/fkmladaboleslav, Maksim Konstantinov/Global Look Press