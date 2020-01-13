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Вартапетов: Веллитон стал жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала

Бывший глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, кто из бразильских игроков московского клуба постоянно страдал от избыточного веса.

"Кто из бразильцев был самым проблемным с точки зрения лишнего веса? В памяти остался только Веллитон, у которого проблемы с лишним весом возникали регулярно. Причем не только после отпуска, но и по ходу сезона. За что его, безусловно, нещадно штрафовали. К сожалению, Веллитон — один из примеров человека, ставшего жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала", — сказал Вартапетов в интервью РИА Новости.

Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2013 год. Форвард провел за красно-белых 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 результативных передач. В составе москвичей 33-летний футболист стал трехкратным серебряным призером чемпионата России. В настоящее время бразилец защищает цвета "Аль-Васла" из ОАЭ.


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Теги: Вартапетов Веллитон Спартак
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