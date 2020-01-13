Бывший глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, кто из бразильских игроков московского клуба постоянно страдал от избыточного веса.
"Кто из бразильцев был самым проблемным с точки зрения лишнего веса? В памяти остался только Веллитон, у которого проблемы с лишним весом возникали регулярно. Причем не только после отпуска, но и по ходу сезона. За что его, безусловно, нещадно штрафовали. К сожалению, Веллитон — один из примеров человека, ставшего жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала", — сказал Вартапетов в интервью РИА Новости.
Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2013 год. Форвард провел за красно-белых 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 результативных передач. В составе москвичей 33-летний футболист стал трехкратным серебряным призером чемпионата России. В настоящее время бразилец защищает цвета "Аль-Васла" из ОАЭ.
Вартапетов: Веллитон стал жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала
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