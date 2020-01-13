Футбольный агент Александр Маньяков, представитель полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, прокомментировал интерес к футболисту со стороны бельгийского "Генка".
"Генк" ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа", - цитирует Маньякова Sport24.ru.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ и забил три гола. Полузащитник перешел в "Уфу" из "Краснодара-2" прошлым летом за 280 тысяч евро, подписав трехлетний контракт. Сейчас Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона.
Агент Фомина: мы предложили футболиста "Генку". Ждем ответа
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