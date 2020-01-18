Источник: игрокам и тренерам "Ростова" запрещено общаться с прессой на сборе

Президент "Ростова" решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен.— Олег Лы?сенко (@o_lysenko) January 17, 2020
С ностальгией вспоминаю времена Бердыева, Бодылевского, Ады... ?
Напомним, что по ходу сезона стало известно о финансовых проблемах внутри "Ростова". Главный тренер Валерий Карпин подтверждал, что долги игроков по зарплате растянулись на три месяца.
Сегодня стало известно, что "Ростов" проиграл дело "Агрокому" и выплатит 154 млн рублей истцу.
Первый сбор команды проходит в Эмиратах.