Источник: игрокам и тренерам "Ростова" запрещено общаться с прессой на сборе

Как сообщает журналист "Чемпионата" Олег Лысенко, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц запретил игрокам и тренерам давать интервью.
Фото: "Ростов-газета"
- Президент «Ростова» решил, что тренерам и футболистам команды на сборе в Эмиратах не надо давать интервью. Видимо, самобытный донской коллектив и без дополнительной популяризации достаточно самобытен, - написал журналист в твиттере.

Напомним, что по ходу сезона стало известно о финансовых проблемах внутри "Ростова". Главный тренер Валерий Карпин подтверждал, что долги игроков по зарплате растянулись на три месяца.

Сегодня стало известно, что "Ростов" проиграл дело "Агрокому" и выплатит 154 млн рублей истцу.

Первый сбор команды проходит в Эмиратах.


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Теги: Ростов Карпин Арутюнянц
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