Радимов: считаю, что Кокорин вновь заиграет как и прежде

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о форварде питерцев Александре Кокорине.
Фото: metaratings
Нападающий пропустил больше года из-за тюремного заключения по делу о нападении на двух человек в Москве. После выхода из колонии «Зенит» подписал новый контракт с футболистом.

«Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы.

Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист.

Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», — цитирует Радимова Sport24.

Кокорин не смог принять участие в матчах первой части чемпионата России. «Зенит» сможет дозаявить его на вторую половину сезона.


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Теги: Кокорин Зенит Радимов
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