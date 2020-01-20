Нападающий пропустил больше года из-за тюремного заключения по делу о нападении на двух человек в Москве. После выхода из колонии «Зенит» подписал новый контракт с футболистом.
«Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы.
Будет ли он дисциплинирован? Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист.
Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», — цитирует Радимова Sport24.
Кокорин не смог принять участие в матчах первой части чемпионата России. «Зенит» сможет дозаявить его на вторую половину сезона.
Радимов: считаю, что Кокорин вновь заиграет как и прежде
Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о форварде питерцев Александре Кокорине.
Фото: metaratings
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