Напомним, Слуцкий, последним местом работы которого был "Витесс", подписал с "Рубином" контракт сроком на пять лет. Казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 19 очков.
"В чем заключаются амбиции Казани? Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Поэтому говорить, что будет когда-то в будущем, невозможно. Сегодня есть задача - сохранить прописку в премьер-лиге.
Я принял для себя очень рискованное решение, потому что ситуация непростая и может всерьез поставить мою карьеру под угрозу", - цитирует Слуцкого "Бизнес-Online".
Слуцкий - о назначении в "Рубин": я принял очень рискованное решение
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что перед ним стоит задача сохранить место в Премьер-лиге.
Фото: ФК "Рубин"
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