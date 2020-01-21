"Известия": в РФС недовольны переизбранием Прядкина президентом РПЛ



В РФС считают досрочные выборы президента РПЛ нелегитимными, так как, по их мнению, была нарушена процедура избрания. Об этом сообщают "Известия"

Фото: ТАСС

Собеседник, близкий к главе РФС, уверяет, что процедура выборов проводилась с нарушениями. По его мнению, руководство футбольного союза будет настаивать на перевыборах.



Спортивный юрист Дмитрий Васильев пояснил, что, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты в президенты лиги утверждаются на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. По его мнению, могут быть нарушены пункты избирательного регламента РФС.



Также, согласно статье регламента 8.2, избирательный комитет РФС должен быть уведомлен о проведении выборов.