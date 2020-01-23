Напомним, "Спартак" отдал Фернандо в аренду в китайский клуб с обязательным правом выкупа за 9,6 млн евро. Сообщалось, что покупатели могут отказаться от опции выкупа игрока.
Как сообщает издание, для возвращения Фернандо в "Спартак" нет юридических оснований.
Напомним, что бразильский хавбек выступал за красно-белых с сезона 2016/2017 по текущий.
Источник: китайский клуб, за который играет Фернандо, выплатит "Спартаку" около 10 млн евро
По информации sport24, "Бэйцзин Гоань" выполнит обещания по договору насчет Фернандо
Фото: ТАСС
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